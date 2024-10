Cate calorii trebuie sa consumi zilnic pentru a-ti mentine greutatea

Pentru a pierde in greutate in mod eficient, intelegerea caloriilor este esentiala. O calorie este o unitate de energie pe care corpul o utilizeaza pentru a indeplini functii esentiale, cum ar fi mentinerea batailor inimii si miscarea muschilor, transmite publicatia Health. Pentru a pierde in greutate, trebuie sa creati un deficit caloric - sa consumati mai putine calorii decat ardeti. Acest lucru se poate realiza fie mancand mai putin, ... citește toată știrea