Main News a prezentat cati angajati la stat castiga mai mult decat presedintele Klaus Iohannis.Sunt peste 13.500 de persoane care lucreaza la stat, care in prezent au salariul mai mare decat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, potrivit unor date ANAF transmise la solicitarea Main News.Mai exact, 13.588 de bugetari au salariul mai mare decat presedintele Klaus Iohannis.Informatia este importanta, in contextul in care in coalitia de guvernare au loc discutii pentru modificarea Codului ... citeste toata stirea