Cati bani au dat brasovenii pe impozite si taxe pana in luna iunie a acestui an?

Chiar daca, in conformitate reglementarile legale in domeniul fiscal, plata impozitelor si taxelor locale se poate face in doua transe, pana la 31 martie si pana la 30 septembrie, cea mai mare parte a brasovenilor au ales sa isi achite obligatiile la bugetul local in prima jumatate a anului.Din bugetul de venituri estimat, de 280 de milioane de lei, pana in 30 iunie au fost achitate 77% din obligatiile de plata, respectiv aproape 216 milioane de lei. Acest procent confirma exemplul de ... citeste toata stirea