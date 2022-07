Cati bani castiga un medic de familie pentru fiecare persoana inscrisa

Fiecare persoana ce isi are domiciliul in Romania si este copil/ adult asigurat/ pensionar este inscrisa la un medic de familie. Cu cat are mai multe persoane inscrise, cu atat medicul de familie castiga mai multi bani de la CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Fiecarei persoane aflate in evidenta unui astfel de medic, ii corespunde un anumit punctaj. Valoarea garantata a punctajului este de 8,95 de lei. Sunt insa si pacienti care au un punctaj mai mare: copiii cu varste cuprinse ... citeste toata stirea