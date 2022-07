Cati bani cere un preot pentru o cununie religioasa, in 2022

Dupa doi ani de pandemie, numarul tinerilor care vor sa se casatoareasca a crescut foarte mult, asa ca preotii abia fac fata cererilor de a oficia cununii. Acestia le recomanda viitorilor insuratei sa isi faca programare cu cel putin trei luni inainte.Pentru ca totul s-a scumpit in Romania, si preotii au ajustat tarifele, asa ca taxa de cununie va fi ceva mai mare in acest an. Desigur, suma ceruta depinde de mai multi factori, precum marimea bisericii sau zona geografica.Daca pentru o ... citeste toata stirea