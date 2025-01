Cati kilometri de autostrada si drum expres vor fi finalizati in 2025? Obiectivul Ministerului Transporturilor

Ministerul Transporturilor vizeaza 250 km de autostrada si drum expres in 2025, obiectiv pe care ministrul Sorin Grindeanu il considera "perfect realizabil".Dupa 200 km de autostrada inaugurati in 2024, ministrul Sorin Grindeanu spune ca obiectivul este de cel putin 250 km de drum expres si autostrada in 2025. Demnitarul este de parere ca ... citește toată știrea