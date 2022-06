Cati pensionari sustin angajatii din Romania. Judetele cu cele mai mari pensii si explicatia acestora

In foarte multe judete din Romania exista mai multi pensionari decat angajati. Situatia cea mai critica este la Teleorman, unde la zece angajati exista 15 pensionari. In schimb, in Ilfov sunt doar patru pensionari la zece angajati Potrivit Directiei Judetene de Statistica Brasov, in Romania, fiecare zece angajati trebuie sa sustina, pe langa copii, someri si alte persoane care nu pot munci, si opt pensionari. Cifra este, inca, acceptabila, dar tendinta este una ingrijoratoare, dupa cum a ... citeste toata stirea