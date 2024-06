Cati straini muncesc in Romania

La scurt timp dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, in 2007, a inceput un puternic exod al fortei de munca spre vestul continentului. Milioane de oameni instruiti, experimentati in diverse domenii, au plecat in state precum Spania, Italia, Germania si Franta, motivati de venituri mai bune. De cativa ani, tara noastra a ajuns in ipostaza statelor occidentale, de gazda pentru cetateni care cauta un trai mai bun, departe de casa. Astfel, muncitori din Asia si Africa vin in Romania pentru ... citește toată știrea