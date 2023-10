Incepand din 2 octombrie, refugiatii ucraineni beneficiaza de servicii de specialitate intr-un nou centru, KATYA - Hub de servicii pentru refugiatii din Ucraina, situat pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 13 din Brasov. Acest centru a fost amenajat in contextul in care cel vechi, care a functionat mai bune de un an in incinta Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA) din Bartolomeu a fost desfiintat.Centrul KATYA a fost inaugurat in prezenta viceprimarului ... citeste toata stirea