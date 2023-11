Hermes, un superb Ciobanesc de Berna in varsta de 1 an si 6 luni a disparut fara urma in cursul zilei de sambata, 4 noiembrie, din zona IAR - Airbus. Anuntul disparitiei lui a fost "viralul" zilei pe facebook, in comunitatile de brasoveni, valoarea unui astfel de exemplar fiind in jurul sumei de 1.500 de euro.Dupa mai bine de 24 de ore de cautari, Hermes a fost ... citeste toata stirea