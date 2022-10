Politia Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale a fost sesizata de catre o femeie, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 45 ani, a plecat la data de 19 septembrie 2022 de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent.Semnalmentele indicate de familie: inaltime 1,92 m, constitutie ... citeste toata stirea