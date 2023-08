In acest weekend, comuna Feldioara va gazdui doua evenimente care vor reinvia traditia medievala a localitatii, unde, in urma cu secole, Cavalerii Teutoni au construit cetatea Marienburg. Este vorba de a III-a editie a evenimentului "Cetatea Vie - Zilele portilor deschise in Cetatea Marienburg" si de Festivalul "Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara", ajuns la a XI-a editie.In cele doua zile de desfasurare a evenimentelor, sambata, 2 septembrie si duminica, 3 septembrie, ... citeste toata stirea