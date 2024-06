Cavalerul Rozelor: Filarmonica Brasov incheie cea de-a 146-a stagiune

Melomanii brasoveni sunt asteptati joi, 13 iunie, de la ora 19.00, la concertul de inchidere al stagiunii cu numarul 146 al Filarmonicii. Va fi sub bagheta dirijorului Radu Popa, avandu-l ca solist pe violoncelistul Ovidiu Marinescu. Programul serii include "Arie pe coarda Sol" de Johann Sebastian Bach, "Concertul pentru violoncel nr. 1 in Do major" de Joseph Haydn si "Suita simfonica Der Rosenkavalier" de Richard Strauss. Inainte de acesta insa, pe 10 iunie, in Sala Muzicii de Camera va avea ... citește toată știrea