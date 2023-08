Doua persoane acuzate de savarsirea infractiunilor de trafic de persoane in forma continuata au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna, la data de 24 august a.c.,,Inculpatii cel putin din anul 2020 si pana la data de 24 august 2023, au primit si adapostit in locuinta lor, doua persoane vatamate in vederea exploatarii prin supunerea la munca fizica, tinerea in stare de sclavie sau alte procedee ... citeste toata stirea