Caz de sclavie in Germania cu victime romani. Principalul suspect, tot un roman. Muncitorii, sechestrati si pusi sa munceasca 13 ore pe zi, fara plata si hrana adecvata (FOTO)

Un caz de sclavie a fost descoperit in Germania. Victimele sunt romani exploatati de un... roman.Distribuie daca iti place!Caz de sclavie in Germania. Mai multi romani au fost ademeniti de un conational cu promisiuni false sa vina la munca in Germania, dar odata ajunsi acolo au fost exploatati, fiind pusi sa munceasca cate 13 ore in fiecare zi. Ei erau inchisi in cladirea fabricii la care lucrau, dar unul dintre muncitori a reusit sa scape, a alertat politia si ... citește toată știrea