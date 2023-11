Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna au retinut un cetatean strain in data de 17 noiembrie 2023, sub acuzatiile de pornografie infantila si tentativa de trafic de minori.Nicholas Frank Champan este cercetat acum de politistii si procurorii DIICOT Covasna, dupa ce ar fi incercat sa transfere sub autoritatea si controlul sau o minora, de 14 ani, in scopul exploatarii sexuale. Totul a fost la intelegere cu ... citeste toata stirea