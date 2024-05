Caz socant la scoala din Recea. Patru elevi din clasa a VIII-a si-au abuzat sexual colegii din clasa a V-a. Politistii au deschis dosar penal

Caz socant la Scoala Gimnaziala Recea. Un grup de elevi din clasa a VIII-a si-a abuzat sexual colegii mai mici, din clasa a V-a. Faptele copiilor au ajuns la urechile parintilor, care s-au dus val vartej peste dascali pentru a afla cum s-a ajuns intr-o astfel de situatie. Au aflat si politistii care au deschis dosare penale in care cerceteaza faptele. Sunt implicati in acest caz patru elevi din clasa a VIII-a, iar victimele lor sunt mai multi colegi mai mici. Faptele s-au petrecut in timpul ... citește toată știrea