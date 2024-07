Cazat in zona Coresi, lasat fara telefon in timp ce dormea

In cursul zilei de duminica, 30 iunie, Sectia 3 de Politie Brasov a fost sesizata de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce acesta dormea intr-un imobil de pe strada Zaharia Stancu, in care era cazat impreuna cu alte persoane, i-ar fi fost sustras un telefon mobil, pe care il lasase nesupravegheat."In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, iar in urma verificarilor intreprinse, a rezultat ca sambata, in camera in care era cazat barbatul, ar fi patruns, de mai ... citește toată știrea