Cazierul judiciar ar putea fi eliberat si in format electronic

Un proiect de lege depus la Camera Deputatilor de deputatii PNL George Tuta si Sebastian Burduja propune ca cetatenii sau firmele sa poate primi de la institutiile statului cazierul judiciar in mod gratuit si in forma electronica.Conform initiativei, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit si in forma electronica.Posibilitatea de a obtine certificatul de cazier judiciar in format electronic va fi confirmata prin semnatura ... citeste toata stirea