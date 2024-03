Cazul inginerului Ursu ajunge in cinema din 29 martie. Documentarul este regizat de Liviu Tofan si Serban Georgescu

De peste 30 de ani Andrei Ursu lupta pentru a face cunoscut adevarul despre moartea tatalui sau. Gheorghe Ursu a fost ucis in arestul Securitatii dupa ce a denuntat decizia lui Ceausescu de a opri consolidarea cladirilor afectate de cutremurul din '77. Regizat de Liviu Tofan si Serban Georgescu, Cazul inginerului Ursu este un documentar zguduitor despre cautarea dreptatii intr-un sistem care i se opune si se va lansa in cinema din 29 martie.Produs de Kolectiv Film, in co-productie cu Fundatia ... citește toată știrea