Cazul Nordis: Ministrul Finantelor trimite Corpul de control la ANAF, dupa suspiciuni ca patru inspectori ar fi ascuns neregulile gasite

Noi verificari in cazul Nordis. Ministrul Finantelor anunta ca trimite Corpul de control la ANAF, dupa suspiciuni ca patru inspectori ar fi ascuns neregulile gasite.Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, a anuntat, joi seara, ca va trimite saptamana viitoare Corpul de control sam faca verificari, in urma suspiciunilor ca patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli gasite la Nordis.Ministrul vrea sa aiba tabloul complet in aceasta situatie pe care o descrie "complicata". Corpul de control ar ... citește toată știrea