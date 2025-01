Cazuri celebre de monstri cu chip uman. Pedofilii care au murit in inchisoare. La Victoria a fost un caz socant

Politistul pedofil Eugen Stan a murit in inchisoare, unde avea de executat o pedeapsa de 20 de ani de detentie. Eugen Stan era agent in cadrul Brigazii de Politie Rutiera cand a fost arestat, in ianuarie 2018, fiind acuzat ca a urmarit doi copii, un baiat si o fetita, pe care i-a abuzat sexual in liftul unui bloc din Sectorul 6. Dosarul a fost preluat de ofiterii Serviciului Omoruri, iar in urma cercetarilor s-a stabilit ca, in perioada 2 noiembrie 2009 - 5 ianuarie 2018, politistul a agresat ... citește toată știrea