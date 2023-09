Autoritatile sunt in alerta dupa ce numarul persoanelor infectate cu Sars-Cov-2 a crescut.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, trage un semnal de alarma si spune ca, in acest momente, sunt in jur de o mie de cazuri pe zi. Dar, cum de astazi incep scolile, este posibil ca in urmatoarele doua saptamani sa asistam la o crestere brusca a infectarilor.Cazurile de infectie cu COVID-19 au explodat in ultima perioada. Autoritatile sanitare deja au intrat in alerta ... citeste toata stirea