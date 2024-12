CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidentiale. Comunicatul CCR

Alegerile din turul I al scrutinului electoral pentru prezidentiale a fost anulat de CCR, chiar in timpul votului."In sedinta din data de 6 decembrie 2024, Curtea Constitutionala, in vederea asigurarii corectitudinii si legalitatii procesului electoral, si-a exercitat atributia prevazuta de art.146 lit.f) din Constitutie si, cu unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:1. In temeiul art.146 lit.f) din Constitutie, anuleaza intregul proces electoral cu privire la alegerea Presedintelui ... citește toată știrea