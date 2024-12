CCR a decis ANULAREA turului 1 al alegerilor prezidentiale. Decizia, luata in unanimitate

Curtea Constitutionala a decis, astazi, anularea turului 1 al alegerilor prezidentiale. Judecatorii au votat in unanimitate pentru anularea scrutinului. Procesul electoral pentru alegerea presedintelui va fi reluat in integralitate, Guvernul urmand sa stabileasca o noua data pentru alegerea Presedintelui Romaniei, precum si un nou program calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare, anunta Curtea, intr-un comunicat."In sedinta din data de 6 decembrie 2024, Curtea Constitutionala, in ... citește toată știrea