CCR: "Legea fugarilor" este constitutionala

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis cu unanimitate de voturi ca "Legea fugarilor" este constitutionala, respingand astfel sesizarea Curtii Supreme care contesta validitatea acesteia. "In esenta, Curtea a retinut ca legiuitorul, conform politicii sale penale, a adoptat o norma de incriminare a unei fapte asimilate celei de evadare, constand in sustragerea persoanei de la punerea in executare a mandatului de executare, prin trecerea a sapte zile de la data ramanerii ... citește toată știrea