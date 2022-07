CCR: Si petrecerile din sate trebuie amedate

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a declarat, printr-o decizie data marti, 5 iulie, ca neconstitutional faptul ca normele legale actuale sanctioneaza doar organizarea de petreceri private cu muzica tare in mediul urban, iar nu si in mediul rural.Sintagma "in mediul urban" a fost stabilita ca fiind neconstitutionala de catre CCR. Judecatorii isi motiveaza decizia spunand ca aceasta contraventie are scopul asigurarii respectarii vietii private in sfera relatiilor dintre particulari, insa ... citeste toata stirea