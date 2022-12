CCR: suprataxarea contractelor part-time este constitutionala

Suprataxarea contractelor part-time este constitutionala, a decis Curtea Constitutionala, care a respins miercuri, o sesizare in acest sens depusa de USR, Forta Dreptei si Avocatului Poporului.In schimb, CCR a amanat dezbaterea pe legile care majoreaza salariile primarilor.Ordonanta 16 data de Guvern in august si aprobata ulterior de Parlament a introdus masuri fiscale si taxe noi, atat de la 1 august, cat si unele care vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2023.Una dintre principalele ... citeste toata stirea