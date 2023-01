Expertii spun ca alimentele trebuie asociate la aceeasi masa in functie de compozitia lor in nutrienti, proteine, grasimi, glucide, aciditate, astfel incat sa avem o digestie corecta.Legumele bogate in vitamine, minerale, antioxidanti precum salata verde, varza, fasolea verde sau morcovul se asociaza bine cu alimente proteice (carne, oua, peste). Exceptie de la aceasta regula fac legumele bogate in ... citeste toata stirea