Ce am citit in 2024. Surpriza anului: datorita TikTok, s-au intors clasicii

Feodor Dostoievski este cel mai citit autor in Romania in anul 2024, iar brasoveanca Petronela Rotar se afla in careul de asi al scriitorilor autohtoni, dupa numarul de carti vandute. Volumul "Nopti albe" al scriitorului rus a fost cel mai citit in Romania, anul trecut. Acesta a fost urmat de cartea "De veghe in lanul de secara", a americanului J.D. Salinger, care a fost cel mai citit de tinerii adulti.Cel mai imbucurator este faptul ca, in 2024, vanzarile de carte au crescut in Romania cu ... citește toată știrea