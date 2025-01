"Ce-am uitat noi despre copiii nostri?"

1 din 10 elevi a consumat cel putin o data in viata un anumit tip de drog ilicit, varsta medie de debut in consumul de droguri fiind 13 ani. In acest context, sambata, 18 ianuarie, a fost organizata o noua Conferinta Antidrog, in Brasov, la Sala Patria, la care au fost prezenti zeci de copii si parinti.Despre impactul drogurilor asupra sanatatii mintale si fizice a vorbit academicianul brasovean, profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea: "Toata lumea se preocupa. Ne preocupa pe toti. Acum am ... citește toată știrea