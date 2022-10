Ce amenda primesti daca mergi prea incet cu masina

Desi in Romania, cei mai multi soferi sunt amendati pentru exces de viteza, Codul Rutier prevede o serie de sanctiuni si pentru cei aflati la polul opus al spectrului de viteza.Exista strazi cu limita minima de viteza, iar daca nu circuli peste acea valoare cand drumul este liber, esti pasibil de amenda. Cel mai probabil este sa primesti amenda in afara localitatii, cand circuli nejustificat cu o viteza de cel putin 10 km/h sub limita stabilita pentru portiunea respectiva de drum judetean, ... citeste toata stirea