Ce-ar face Guguta daca s-ar fi nascut azi

Foto: Guguta si tatal lui GugutaElevii din clasele III-VI sunt provocati sa imagineze noi aventuri pentru Guguta, personajul creat, in urma cu 55 de ani, de scriitorul din Republica Moldova, Spiridon Vangheli. In acest an, autorul implineste 90 de ani, iar cu aceasta ocazie este lansat concursul de creatie pentru copii "Noile ispravi ale lui Guguta". Implicate sunt atat institutii din Republica Moldova, cat si din Brasov.Povestirile trebuie sa-l plaseze pe Guguta intr-un context actual si ... citeste toata stirea