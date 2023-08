Cristian Stincau, directorul "My Romania Community", un ONG din Marea Britanie, a explicat cum s-ar rezolva problema intoarcerii romanilor din diaspora acasa, dar si ce ar insemna pentru Romania sa intre in Schengen."In primul rand, sa reusim sa intram in Schengen. Asta inseamna sa ne dezbracam de toate discriminarile, de toate nationalismele, pentru ca nu pot trai trei vecini in aceeasi scara, daca doi vor sa nu iasa din casa lor. Daca se darama blocul, trebuie sa munceasca toti la ... citeste toata stirea