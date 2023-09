Elevii din clasele V-VIII din judetul Brasov sunt provocati sa-si imagineze, in benzi desenate, "Ce ar schimba in istoria orasului?". Este concursul organizat de catre Muzeul Judetean de Istorie Brasov, in cadrul Festivalului International de Benzi Desenate Istorice Brasov 2023, dar care si-a prelungit termenul de primire a lucrarilor."Este concursul lansat de noi in vara acestui an, cu ocazia Festivalului de benzi desenate istoprice, si are termen de depunere a lucrarilor 22 septembrie, ... citeste toata stirea