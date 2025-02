Ce are de spus Consiliul Elevilor din Brasov despre "optionalele" Istorie si Geografie

Planurile cadru pentru liceu puse in dezbatere publica de Ministerul Educatiei au starnit multe dezbateri, mai ales dupa ce anumite materii vor avea alt statut. De exemplu, Istorie si Geografie, care apar in trunchiul comun in clasele a IX-a si a X-a. In clasele a XI-a si a XII-a, ele ar urma sa intre in curriculum de specialitate.Trunchiul comun cuprinde materiile care asigura cultura generala si contribuie la formarea competentelor cheie. In documentul pus in dezbatere ponderea materiilor ... citește toată știrea