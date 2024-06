Ce-au avut si ce-au pierdut PNL, PSD si USR in judetul Brasov

Cele trei mari partide care domina scena politica brasoveana si-au "impartit" localitatile in urma alegerilor de duminica, 9 iunie 2024.Ca si la alegerile din anul 2020, PNL a obtinut cele mai multe functii de primar - 30, cu 5 mai putine decat in anul 2020. Pe lista pierderilor PNL se numara Rasnovul, Dumbravita, Cincu. In schimb, PNL a recastigat municipiul resedinta de judet, unde George Scripcaru a castigat detasat competitia cu Allen Coliban de la USR. PNL si-a pastrat orasele Ghimbav, ... citește toată știrea