Ce au cautat romanii pe Google in prima jumatate a anului 2024

In topul cautarilor pe Google se numara "alegeri prezidentiale 2024", "retete traditionale romanesti" si "vacante in Grecia".In prima jumatate a anului 2024, romanii au demonstrat un interes deosebit pentru o gama variata de subiecte pe internet, de la politica si gastronomie, pana la tehnologie si vacante.Conform analizei detaliate efectuate de agentia web AlbaDesign, topul cautarilor pe Internet in Romania a evidentiat preferinte si tendinte interesante.Printre cei mai cautati termeni ... citește toată știrea