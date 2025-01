Ce au citit romanii in 2024. Brasovul, pe locul al II-lea in tara la cumpararea de carti

Libris, librarie online de referinta pe piata din Romania, a vandut in 2024 cu peste 20% mai multe carti decat in 2023, cu o medie a comenzii inregistrate la nivel national de 135 lei. Cele mai active judete in privinta achizitiei de carte se mentin Bucuresti, Brasov si Cluj, iar "Cartile pentru copii" domina topul categoriilor, urmate de Beletristica si Stiinte Umaniste. Printre surprizele acestui an se remarca revenirea unor titluri si autori clasici, F.M. Dostoievski dominand topul celor mai ... citește toată știrea