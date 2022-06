Ce averi au Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu?Primii oameni in stat au venituri anuale de sute de mii de lei, acestea fiind rezultatul nu doar al indemnizatiei pentru functiile detinute, ci dreptul lor ca pensionari, ori din chirii sau din afacerile firmelor pe care le detin.Majoritatea liderilor de prim-plan si-au depus deja declaratiile in care poate fi vazuta agoniseala lor de pana in prezent.Seful statului, Klaus Iohannis, a fost primul care si-a depus declaratiile. ... citeste toata stirea