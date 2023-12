Mult asteptata hotarare de guvern destinata primariilor a fost emisa la 29 noiembrie 2023, HG nr. 1183, publicata in aceeasi zi in Monitorul Oficial, nr. 1085/20.11.2023. Primarii sperau ca sumele alocate din fondul de rezerva al Guvernului sa ii ajute sa plateasca datoriile acumulate.,,Suntem blocati, iar sumele alocate sunt insuficiente, sunt extrem de mici fata de platile pe care le avem de facut. Multe lucrari pe care le aveam in derulare le-am oprit pentru ca nu avem bani pentru a le ... citeste toata stirea