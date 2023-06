Nu in ultimul rand, Adrian Vesea a amintit si de ironiile si criticile aparute de-a lungul timpului. "Au fost persoane rau-voitoare, carcotasi, oameni care m-au pus in situatia de a ma gandi foarte bine daca sa ii blochez in Facebook sau sa ii las sa ne terfeleasca si sa vorbeasca urat despre noi. Dar, am vazut partile bune din aceasta critica, in sensul ca ne-am ambitionat si am dus proiectul mai departe", a spus Vestea.El a aratat si un tablou, o imagine care a circulat pe retelele de ... citeste toata stirea