Ce conditii trebuie sa indeplineasca tinerii pentru a primi terenuri gratuite de la stat in 2024-2025

Tinerii din Romania cu varste intre 18 si 35 de ani pot solicita si in acest an terenuri gratuite de la stat pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Legea 15/2003, modificata prin HG 748/2023, prevede ca acestia pot depune cereri la primariile de domiciliu pentru a beneficia de terenuri, in functie de ... citește toată știrea