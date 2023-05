Luni, 22 aprilie 2023, a fost declansata prima greva generala din scolile din Romania din ultimii 18 ani, in urma negocierilor nereusite dintre sindicatele din educatie si Guvern, greva ce se va desfasura pe o perioada nedeterminata.Consiliul Judetean al Elevilor din Brasov a trimis un comunicat de presa sustinand faptul ca sunt in asentiment cu toate cadrele didactice si sustin cauza pentru care acestia lupta, intrucat cunosc importanta si necesitatea unei schimbari in domeniul educatiei. ... citeste toata stirea