Ce credite mai are Brasovul

Gradul de indatorare al municipiului Brasov si-a continuat trendul descendent si a coborat pana la un nivel de 1,10%, anul trecut, fata de 1,42%, acum doi ani.Astfel, dupa ce a scapat de creditul de 7,3 milioane de euro contractat de la Banca Europeana pentru reconstructie si Dezvoltare in 2009, municipalitatea brasoveana a mai ramas cu un singur imprumut. Este vorba de cel contractat de la BCR inca din 2007 pe o perioada de peste 20 de ani in valoare de 101.367.000 de lei, in conformitate cu ... citeste toata stirea