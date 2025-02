Ce datorii are de plata Brasovul la banci in urmatorii 15 de ani

Primaria Brasov a contractat in ultimul an doua credite in valoare totala de 250 de milioane de lei, bani cu care ar urma sa finanteze o serie de proiecte de investitie aflate in derulare. Astfel, potrivit situatiei finantarilor rambursabile pe anul 2024, gradul de indatorare al municipiului este de 0,32%, fiind, in total, in derulare, trei contracte de imprumut, datoriile urmand sa se stinga in totalitate peste 15 ani. In 2023, gradul de indatorare al municipiului fusese de 1,56%.Astfel, pe ... citește toată știrea