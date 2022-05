Ce deosebea Sirul Profesorilor de Sirul Hotilor, doua strazi cu case de lux, construite la Brasov in urma cu un secol

In urma cu un secol, la Brasov aparea Sirul Profesorilor, o strada cu vile de lux in care locuiau personalitatile orasului. Astazi este strada Gheorghe Baiulescu Sirul Profesorilor si Sirul Hotilor erau, in urma cu aproape un secol, doua strazi din Brasov care apartineau a doua lumi diferite. Si aceasta nu pentru ca locuitorii de pe aceste doua strazi ar fi fost, neaparat, unii profesori si alti hoti, dar veneau din doua lumi diferite si lucrul acesta era vizibil si atunci, prin obiceiurile ... citeste toata stirea