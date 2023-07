Daca pleci in vacanta in afara tarii, cu masina, trebuie sa stii ca exista trei documente carenu trebuie sa-ti lipseasca: asigurarea RCA, asigurarea CASCO si asigurarea de sanatate. Iata ce acopera si in ce conditii pot fi cumparate aceste trei tipuri de asigurari.Ce documente trebuie sa ai la tine daca pleci in Bulgaria, Grecia sau Turcia cu masina. In afara de asigurarea RCA- in absenta careia nu doar ca riscati amenzi usturatoare pe teritoriul Romaniei, dar nici nu veti putea iesi legal ... citeste toata stirea