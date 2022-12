Ce este bronsiolita, boala afecteaza tot mai multi copii

Foto: FOARTE IMPORTANT! Un copil care prezinta repetate bronsiolite (peste 3 episoade), tuse la efort, tuse nocturna, teren alergic, trebuie evaluat de medicul pediatru.Bronsiolita este o infectie pulmonara care apare frecvent la copiii mici si la sugari. Aceasta afectiune apare in epidemii, mai ales in sezonul rece, ca cel de acum."Bronsiolita este o forma de pneumonie care este caracteristica sugarului si copilului mic. Copiii mici fac bronsiolita si cei un pic mai mari. Adultii, in ... citeste toata stirea