Ce este Surlasul, primul obicei de peste an al Junilor Brasovului. Cum marcheaza acestia Buna Vestire

De Buna Vestire, surlasul trage din surla spre cele patru zari, ca sa vesteasca sosirea primaverii. Locuitorii din Schei isi fac cruce, se inchina si ii multumesc Lui Dumnezeu ca au mai auzit o data Sfanta Surla Unul din cele mai frumoase obiceiuri de Buna Vestire este intalnit la Brasov. In 25 martie, Junii Tineri din Schei ies cu surla si vestesc venirea primaverii. Totodata, acesta este primul dintre evenimentele organizate peste an in comunitatile de Juni ai Brasovului. Surlasul este ales ... citeste toata stirea